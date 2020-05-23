Вихідними на Тернопільщині можливі дощі. Також дошкулятиме північно-західний вітер.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температурні показники вночі знижуватимуться до двох градусів тепла, вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 12 до 15 градусів вище нуля.

Волога та прохолодна погода зберігатиметься і в неділю. За попередніми прогнозами синоптика Наталки Діденко, потеплішає наступного тижня.

«У неділю західні області знову накриє атмосферним фронтом із дощами. Температура повітря залишається низькою. Вночі +3+8 градусів, при проясненнях є вірогідність заморозків на Заході. Вітер поки що залишається північно-західним, поривчастим, колючим, некомфортним. Тому вихідними одягайтеся у кілька ярусів».

Тенденція щодо підвищення температурних показників розпочнеться на Тернопільщині з понеділка. Втім, наступного тижня у регіоні ймовірні часті дощі, які посилюватимуть відчуття холоду.

Софія Романська