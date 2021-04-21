Задля безпеки: які обмеження діятимуть під час сьогоднішнього матчу Кубка України в Тернополі

Сьогодні на Тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича — матч півфіналу Кубка України з футболу між командами Агробізнес (Волочиськ) та Динамо (Київ). Початок матчу о 16.00.

Заради безпеки спортсменів і вболівальників обмежили кількість глядачів – до 25% від загальної кількості місць. На стадіоні облаштували зону розминки та місця для представників медіа так, як цього вимагають карантинні обмеження.

«Задля безпеки спортсменів та вболівальників, матч 1/2 фіналу Кубка України з футболу відбувається з обмеженою кількістю глядачів, не більше 25% від загальної кількості місць. Важливо, щоб усі: і спортсмени, і вболівальники дотримувалися вимог головного державного санітарного лікаря, щоб гра відбулася безпечно», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Додамо, на засіданні міського оперативного штабу минулого тижня вирішили дозволити проведення цієї спортивної події з обмеженою кількістю глядачів і дотриманням санітарно-епідемічних правил. Також організаторам рекомендували здійснювати продаж квитків в онлайн-режимі.

Нагадаємо, на території Тернопільської громади заборонено проведення масових заходів, крім офіційних спортивних подій, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.