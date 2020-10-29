Припинив діяльність заклад громадського харчування, який був одним із культових ресторанів Тернополя.

Ідеться про ресторан “Європа”, що розташовувався на вулиці Сагайдачного. Останні роки заклад працював під назвою Laeta Familia.

Про закриття ресторану повідомили його власники.

“Дорогі друзі, ми зачинили наші двері назавжди. У всього є початок та кінець. Протягом дванадцяти років ми старалися якісно приготувати та вправно подати вам смачну їжу, а також подарувати приємну атмосферу та затишок. Це були незабутні роки! Дякуємо вам, що були з нами!”, – написали на сторінці закладу у Фейсбуці.

Що буде у приміщенні колишньої “Європи”, наразі невідомо.

Нагадаємо, колишня власниця ресторану “Європа” Тетяна Яковлєва померла у 2017 році. Жінка поверталася з Італії. У дорозі їй стало зле. Як виявилося, у неї трапився інсульт.

До слова, нещодавно у центрі Тернополя зачинилася відома піцерія “Челентано”. Зараз для цього приміщення шукають орендаря.