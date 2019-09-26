Трагедія трапилася вранці 25 вересня на виїзді з Тернополя.

У лісопосадці на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська горів автомобіль, у салоні пожежники виявили тіло чоловіка. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група.

Як з’ясувалося, на даному відрізку дороги тривали дорожні роботи, а водій вантажівки «Камаз» здійснював розвантаження землі та кузовом зачепив високовольтну лінію. Від ураження струмом транспорт частково загорівся, 42-річний водій помер на місці події, повідомляють у поліції.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 115 ККУ. Слідчі встановлюють усі обставини.