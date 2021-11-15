Забив трубою, кинув тіло у багажник і вивіз на сміттєзвалище: подробиці моторошного вбивства на Тернопільщині. ВІДЕО

“Тіло невідомого чоловіка, загорнутого у поліетиленові пакети й покривала зі зв’язаними ногами ще 8 листопада виявили місцеві мешканці на Бережанщині. Його знайшли на стихійному сміттєзвалищі в лісосмузі між селом Шибалин та Бережанами. Про це люди одразу повідомили на лінію “102””, – розповів на брифінгу начальник ГУНП області Олександр Богомол.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. У ході досудового слідства на тілі загиблого судово-медичний експерт виявив численні тілесні ушкодження.

Працівники поліції встановили особу загиблого – це житель одного із сіл Тернопільського району, 1990 року народження. Оперативники карного розшуку встановили особу, причетну до смерті чоловіка, а також мотив – ревнощі.

Ще 17 вересня потерпілий приїхав в Бережани до колишньої співмешканки, просив її повернутися додому і погрожував. Це не сподобалося її знайомому. А за деякий час він час повідомив, що проблему вирішив.

У ході перевірки стало відомо, що між чоловіками виникла бійка. Підозрюваний завдавав удари металевою трубою. Після того, як потерпілий вже не подавав ознак життя, вивіз тіло у багажнику на стихійне сміттєзвалище.

Зловмисник уже неодноразово притягувався до відповідальності за тілесні ушкодження, погрози та угони.

“Ми зібрали докази його причетності та вини. На третю добу особі повідомили про підозру і вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. яке суд задовільнив. Зараз людина перебуває під вартою. Варта без можливості внесення застави”, – повідомив керівник Тернопільської обласної прокуратури Андрій Миколайчук.

31-річному жителю Бережан оголосили підозру згідно із ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Триває слідство. Процесуальне керівництво над провадженням здійснює Тернопільська обласна прокуратура.