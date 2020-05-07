Кримінальні провадження за фактами шахрайств слідчі Гусятинського відділення поліції розпочали щодо двох жителів району.

З’ясувалося, подаючи документи на отримання соціальної пільги щодо сплати комунальних послуг, обоє мешканців району зумисне не вказали достовірних даних – наявність транспортних засобів. У результаті отримали з бюджету субсидій на понад сімнадцять та вісім тисяч гривень.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ, повідомляють у поліції.

Триває досудове розслідування.