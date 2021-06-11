Літній табір «ПройдиСвіт» для дітей учасників АТО організовують у Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації, що на вулиці Сахарова, 2. Діятиме він упродовж 22 червня-2 липня.

– Гарантуємо якісну організацію та насичену програму дитячого дозвілля з різними видами активностей, розвитку та відпочинку, – повідомляють у Центрі. Тут ваша дитина забуде про ґаджети й порине у класну літню реальність. У денному таборі вона навчиться краще розуміти себе, дізнається про свої сильні сторони; зможе випробувати свою сміливість, загартує дух; розвиватиме креативність, творчі здібності, опанує нові навички; буде вільно спілкуватися з однолітками і дорослими, знайде нових друзів; навчиться знаходити гармонію зі світом природи та відпочине від ґаджетів; зможе побачити, почути та спробувати нове; наповнить своє літо активністю, безтурботністю та позитивом.

До табору запрошують дітей від шести до сімнадцяти років. Відвідувачів табору забезпечують одноразовим, збалансованим, здоровим харчуванням. З дітьми працюватимуть професійні педагоги. На території табору постійно перебуватимуть кваліфіковані медичні працівники: психіатр, психотерапевт, невропатолог, медичні сестри. Для дітей підготували таку культурно-розважальну програму: екскурсійні поїздки містом та за його межі; оздоровчі руханки, ігри, квести на свіжому повітрі; дозвілля із помаранським шпіцем Денні та рудим котом Громом; кулінарні заняття у професійній студії; майстер-класи з різних видів творчості; фотосесії; музичні майстер-класи; студія мультиплікації.

Для того, щоб діти потрапили до табору батьки мають заповнити анкету. Після цього на вказану електронну адресу їм надішлють детальну інформацію про перелік документів, які необхідно подати, вартість перебування у таборі та програму. Деталі можна дізнатися за телефоном: (0352) 43 69 69. До роботи у таборі також запрошують волонтерів.