Грабіж, поєднаний з насильством, слідчі Кременецького районного відділу поліції інкримінують жителю села Горинка. Чоловік побив та пограбував вісімдесятидворічного односельчанина.

Злочин трапився у будинку потерпілого. За словами пенсіонера, із зловмисником вони знайомі, оскільки проживають в одному селі. Чоловік неодноразово приходив у гості. Проте останній візит завершився побиттям та пограбуванням.

18 вересня підозрюваний зайшов до дідуся поспілкуватися. У ході розмови попросив спочатку сигарети, потім сірники і перед тим, як йти – гроші. Пенсіонер давати готівку відмовився й гість почав завдавати удари рукою по голові та тілу. Коли потерпілий впав, нападник витягнув з кишені гаманець, забрав усі заощадження, а з холодильника – продукти харчування та втік.

Про напад пенсіонер одразу розповів сусідові, а той повідомив родичам. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Нападника затримали за кілька годин після грабежу. Підозрюваний неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за майнові злочини.

Тридцятишестирічному грабіжнику уже оголосили підозру відповідно до ст. 186 ч.2 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.