36-річний українець на ім’я Сергій (прізвище не вказано), який в ніч з 7 на 8 грудня жорстоко зарізав двох заробітчан з Тернопільщини у польському Доброславові, визнав провину.

Відомо, що одному з чоловіків він завдав 18 ударів ножем, іншому – п’ять, повідомляє Zaxid.net з посиланням на Dziennik Wschodni.

У вівторок, 10 грудня, вбивцю допитали на суді. Зі судових матеріалів випливає, що вбивця разом з вбитими працював на одному розсаднику. Там працювали й проживали сезонні працівники, серед яких також були українці.

За тиждень до вбивства, а саме – в понеділок, 2 грудня, 36-річний Сергій С. увірвався до житла заробітчан та викрав звідти 2400 злотих готівкою та особисті предмети, вартістю 50 злотих.

Потім, у ніч з 7 на 8 грудня, 36-річний українець знову увірвався до житла своїх земляків і зарізав їх. 35-річному Володимиру Боднару він завдав 18 ударів ножем у груди та живіт, а іншому заробітчанину на ім’я Петро П. (повне прізвище і вік не вказані) – п’ять ударів ножем у груди та шию. Чоловіки загинули на місці.

Після вбивства Сергій С. забрав із кімнати вбитих 200 доларів, а тіла залишив на місці злочину. Їх виявили близько 13:00 неділі, 8 грудня. Ймовірного вбивцю затримали в іншому районі увечері в неділю, він перебував під впливом алкоголю.

36-річному українцеві Сергію С. польські правоохоронці інкримінують вбивство з особливою жорстокістю, крадіжку та проникнення в чуже житло.

10 грудня польський суд помістив українця до СІЗО на три місяці. Йому загрожує 12 років в’язниці.

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