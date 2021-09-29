Працівники відділення поліції поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП відкрили кримінальне провадження щодо мешканця села Стінка. Підозрюваний вчинив злочин в лісомасиві району.

Як встановили працівники територіального підрозділу поліції на території природного заповідного фонду пенсіонер зрізав дерева породи ясен. Жодних дозвільних документів у нього не виявилося. У протиправному він зізнався.

Бензопилу та деревину працівники поліції вилучили, а транспортний засіб помістили на арештмайданчик.

Відомості про злочин слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 246 Кримінального кодексу України – Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах. Санкція передбачає штраф від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.