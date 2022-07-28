Заборонені речовини і підозрілий предмет: кого затримали у Тернополі. ФОТО

Інспектори роти тактико-оперативного реагування виявили двох громадян, які мали при собі заборонені речовини.

Першого чоловіка патрульні виявили на вулиці Северина Наливайка. Громадянин, при появі поліцейського автомобіля, різко змінив напрямок руху та прискорив ходу. Охоронці порядку зупинили його та, під час поверхневої перевірки, виявили п’ять паперових згортків із зеленою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну та предмет, схожий на ніж, що може бути холодною зброєю.

Іншого громадянина інспектори виявили на вулиці Володимира Великого. Останній, при появі ТОРівців, намагався швидко сховати якісь предмети до рюкзака. Поліцейські під’їхали до громадянина та, провівши поверхневу перевірку, знайшли в рюкзаку чоловіка 24 згортки із невідомою речовиною, ймовірно, наркотичною.

В обох випадках, патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин.