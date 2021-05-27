32-річний житель міста Хоростків Чортківського району майже рік не сплачує аліментів на двох неповнолітніх дітей. Сума боргу склала понад 40 000 гривень.

До дільничного офіцера відділення поліції, що в селищі Гусятин, звернулася місцева жителька зі скаргою на те, що батько двох її неповнолітніх дітей злісно ухиляється від сплати аліментів на них. Дана інформація була внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Під час перевірки виконавча служба повідомила поліцейським, що 32-річний житель Хоросткова майже рік не сплачує призначених судом аліментів на утримання двох неповнолітніх дітей.

На спроби поліцейських з’ясувати причину злісного невиконання обов’язків щодо утримання дітей, зловмисник пояснив, що офіційно немає роботи. Проте у правоохоронців є інформація, що все-таки доходи у чоловіка є. Це буде перевірено у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 164 (ухилення від сплати аліментів на утримання дітей) Кримінального кодексу. Якщо зловмисникові буде доведено злісне ухилення від сплати коштів, йому може загрожувати обмеження волі до двох років.