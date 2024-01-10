Сьогодні до травмпункту Тернопільської лікарні швидкої допомоги звернулися 13 людей, четверо з яких травмувалися на вулиці.

Про це Суспільному розповіла медична директорка закладу Світлана Вус. За її словами, кількість людей за два дні зменшилася.

До травмпункту прийшла тернополянка Марія. Жінка каже, впала сьогодні на вулиці й травмувала руку.

“Я переходила дорогу на вулиці у мікрорайоні “Бам” біля ринку “Оріон”. Вже на іншій стороні була і посунулася. Майже біля краю переходу був лід”.

Черговий травматолог Валентин Туляков каже, оскільки жінка скаржилася на болі, їй зробили рентген.

“Є перелом променевої кістки. Стандартна травма на таку пору року, коли є ожеледиця. Зроблена рентгенографія, накладена гіпсова мобілізація”, — розповів Валентин Туляков.

Травмпункт у лікарні працює цілодобово, каже медична директорка Світлана Вус.

“Якщо зазвичай щодня через гострі травми звертаються від 30 до 50 осіб, то за останню добу — 18. Через вуличний травматизм — 6. Сьогодні було 13 звернень, з них через вуличний травматизм — 4. Зазвичай це забої, пошкодження зв’язкового апарату та переломи. Упродовж останньої доби приходили люди з такими травмами: забій зв’язкового апарату, пошкодження коліна, забій гомілково-ступневого суглобу і перелом променя в типовому місці — 3 людини. Зменшення кількості пацієнтів напевно пов’язане зі зниженням температури, бо люди сидять у домівках і не виходять на вулицю”.

Начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський каже, тротуари в Тернополі чистять щодня. Є два підприємства, які це роблять.

“Загальна протяжність тротуарів — це 410 кілометрів. Механізовано ми можемо прибрати 40% тротуарів, інші — вручну. Звідси є проблема, коли сніг випадає вночі і двірників немає. На ранок, коли люди виходять, а у нас робота починається 5-5:30, то зрозуміло, що такий кілометраж різко прибрати неможливо. Тому там, де можна — сніг скидають, створюють відповідні вали, а де не виходить — посипають спеціальною технічною сумішшю. В чому проблема? Коли людина посипає, то посипає точкова, тоді виходять ями, бо суміш виїдає сніг. Врезультаті люди незадоволені і кажуть, що воно все горбате”.

Техніки, яка би могла прибирати вузькі тротуари шириною пів метра, зараз немає, — розповів Олег Соколовський.

“Головне завдання — не просто, щоб тротуар був вичищений, а щоб не було слизько, щоб люди могли нормально пройти. Наразі випало понад 11 міліметрів снігу, це дуже багато, але більшість тротуарів вичищена. Проблемна ділянка — мікрорайон “Новий світ”, там майже немає жодного тротуару, який можна було би почистити механічно. Тому на доручення міського голови, спеціально виділили дві дорожні бригади, які їздять і прямо з машин скидають спеціальну суміш на вузькі тротуари, щоб максимально забезпечити нормальний прохід”.