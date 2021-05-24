Оздоровчий і спортивний забіг з нагоди Міжнародного дня вишиванки організували у Тернополі. Бігуни одягнули костюми з елементами вишивки. Деякі учасники долали дистанцію у вишиваних сорочках.

“Озеряна вишивана” – під такою назвою відбувся забіг, який об’єднав любителів легкої атлетики серед різних вікових категорій. Вони долали п’ятиметрову дистанцію. Тернополянин Ігор Сокальчук займається бігом десять років поспіль. Чоловік каже, що святкові марафони мотивують його до занять більше. “У компаніях завжди веселіше. А коли забіг святковий, у вишитих костюмах, то дуже цікаво, настрій хороший. І на фоні цього настрою вдалося встановити особисті рекорди. Дякую моїм друзям, що запросили мене на такий чудовий забіг. Погода була прекрасно, атмосфера також”.

Бігуни стартували у парку ім. Тараса Шевченка біля причалу. Серед умов для участі — наявність вишиванки або елементів на одязі з вишиваним мотивом. Учасники, які зареєструвалися, отримали стартовий номер, а фінішери – медаль фінішера.