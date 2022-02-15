Забіг у стоматологічний кабінет і розстріляв пацієнта: в сусідній області вбили кримінального авторитета

На Прикарпатті вбили кримінального авторитета.

“Галицький кореспондент” дізнався із власних джерел, що в Яремче вбили кримінального авторитета Сухого.

Ідеться про Ігоря Дутку, кримінального авторитета на ім’я “Сухий”. Як відомо ЗМІ, кілер випустив кілька куль і потім втік з місця подій.

В поліції області “Галицькому кореспонденту” підтвердили вбивство і повідомили, що на Прикарпатті проводиться поліцейська спецоперація для розшуку підозрюваного.

За тривогою піднятий особовий склад поліції Івано-Франківщини, задіяні всі оперативні служби та наряди поліції.

О 18:45 на лінію “102” надійшло повідомлення про вбивство в м. Яремче. До поліції звернувся лікар-стоматолог, який повідомив: у приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий чоловік і кілька разів вистрілив у пацієнта. Зловмисник одразу втік.

Під час надання медичної допомоги постраждалий помер.

На місці події працюють криміналісти, кінологи і слідчо-оперативна група для з’ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та пошуку причетних осіб.

В області проводиться спеціальна поліцейська операція. На пошуки підозрюваного задіяні всі оперативні служби і наряди поліції.