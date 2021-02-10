Забіг для закоханих пройде у Тернополі 14 лютого.

Долучитися до дійства можуть всі охочі. Втім, насамперед необхідно зареєструватися. Учасникам обіцяють цікаві конкурси та подарунки.

Як повідомили у Тернопільському міському центрі фізичного здоров’я населення, взяти участь у забігу можуть не лише закохані пари, а й всі охочі жителі міста. Вікових обмежень немає. Учасники забігу долатимуть дистанцію у п’ять кілометрів.

«Запрошуємо всіх охочих взяти участь в забігу для закоханих у біг! Цей захід стане чудовим приводом до спільного активного відпочинку з коханою людиною чи нового цікавого знайомства. Окрім забігу на закохані пари чекають цікаві конкурси та подарунки, а на всіх учасників – пам’ятні медалі, гарячі напої та затишна атмосфера».

Зареєструватися для участі в забігу для закоханих можна за посиланням: https://docs.google.com/…/1Oqf8vsVu013igUYKZZbDnzA…/edit.