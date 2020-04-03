Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сьогодні побував у Монастириському районі. Зокрема, він відвідав місцеву лікарню, і в результаті сказав, що вона забезпечена всім необхідним.

Віктор Ляшко наголосив на необхідності дотримуватися карантинних вимог, щоб попередити значний ріст захворювання. Бо у такому випадку медична система України не впорається.

«Монастириська центральна районна лікарня забезпечена усім необхідним. Тож хочу подякувати усім, хто працював у тому напрямку і допомагав. Система охорони здоров’я України підготувалася, ми робимо все можливе, щоб запобігти масовому поширенню кількості хворих. Щодня в Україні захворюваність зростає на 30%, наше головне завдання – не допустити піку, щоб система охорони здоров’я могла надавати допомогу хворим. Наразі особливу увагу звертаю на людей після 60 років. У таких людей хвороба протікає досить тяжко. Через значну кількість хворих системи охорони здоров’я в Італії та Іспанії були паралізовані. Маю надію, що цього не допустимо в Україні».

Однак під час наради у Тернополі Віктор Ляшко зазначив, що тенденції росту захворюваності на коронавірус в Україні змушують хвилюватися і нагадують ситуацію на початку в Іспанії.

Додамо, при обласній державній адміністрації діє штаб з ліквідації наслідків інфекції. Щодо мобільних груп, які тестуватимуть людей з підозрами, на сьогодні в області їх близько півсотні.

Софія Романська

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