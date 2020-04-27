Відтепер жителі Тернопільщини, які повертаються із-за кордону, повинні пройти самоізоляцію за допомогою мобільного додатку “Дій вдома”. Це дозволить правоохоронцям відстежувати їхні місця перебування.

Не зможуть скористатися таким додатком краяни, які не мають смартфонів. У такому разі їх відправлятимуть на обов’язкову обсервацію до лікувального закладу, – повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Втім, понад 90% жителів області, що повертаються із-за кордону, все ж користуються відповідними мобільними пристроями.

“Відповідно до змін Уряду, всі громадяни, які повертаються з інших країн мають пройти обов’язкову обсервацію. Наразі є два варіанти, як її проходити. Завдяки, мобільному додатку, який недавно запустили, можна перебувати вдома на самоізоляції. У додатку зазначається прізвище, ім’я, застосовується геолокація. Відповідно громадянин, що перебуває на самоізоляції, має регулярно надсилати свої фотографії з обличчям на фоні навколишнього середовища разом з геолокацією. Якщо ж у людини немає такого мобільного пристрою, її буде запропоновано обсервацію у найближчому медичному закладі. Якщо це місто Тернопіль, то це третя лікарня. Якщо з району, то місцевий лікувальний заклад”.

Мобільний додаток тернопільські правоохоронці випробовували напередодні Великодня. Втім, до 17 квітня технологію ще не застосовували і поміщали людей одразу у лікарні на обсервацію. Однак цього тижня запропонують скористатися нововведенням і раніше прибулим особам.

Софія Романська