Верховна Рада ухвалила зоозахисний закон, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Відтепер кримінальна відповідальність загрожує порушникам з 16 років.

Тернопільська волонтерка Людмила Чеховська каже, що зоозахисники боролися за запровадження цього закону два роки поспіль. Документ забороняє евтаназію безпритульних тварин як метод регулювання їх чисельності; контрабанду диких тварин; пропаганду жорстокого поводження з тваринами; фотографування з дикими тваринами в населених пунктах; жебракування з тваринами; утримання в ресторанах, готелях, нічних клубах, інших непристосованих місцях ведмедів, тигрів, інших хижих тварин; залишати тварин в салоні автомобілю при температурі навколишнього середовища, вищій, ніж +20ºС та нижчій, ніж -5ºС.

Відтепер в Україні запроваджена адміністративна відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами для дітей з 14 років; кримінальна відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами від 16 років; можливість тимчасового вилучення тварин при жорстокому поводженні; конфіскацію тварини; позбавлення особи, яка вчинила жорстоке поводження права утримувати тварин протягом десяти років; обов’язкову експертизу для встановлення причин смерті тварини.