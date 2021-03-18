Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Дмитра Олександровича відзначив Грамотами Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом:
– Римар Ларису Іванівну — директора Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, депутата Тернопільської обласної ради шостого скликання.
– Богайчука Володимира Григоровича — депутата Тернопільської обласної ради шостого скликання.
– Боярського Вадима Андрійовича — Шумського міського голову.
– Надкевича Андрія Лонгіновича — лікаря-невропатолога комунального некомерційного підприємства «Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації» Тернопільської обласної ради.
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