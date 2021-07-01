Найвищу відзнаку Тернопільської області затвердили депутати обласної ради на урочистій сесії 30 червня. Це третє пленарне засідання другої сесії присвятили 80-ій річниці Акту відновлення Української Держави. А нова нагорода називається почесна відзнака Тернопільської обласної ради «За заслуги перед Тернопільщиною» імені Ярослава Стецька.

Заснували її для нагородження за визначні заслуги у розбудові Тернопільської області, розвитку її економічного, науково-технічного, військового, гуманітарного, соціально-культурного потенціалу, вихованні дітей, захисті державних і регіональних інтересів, піднесенні міжнародного авторитету Тернопільської області, за благодійну, милосердну, громадську діяльність на благо Тернопільщини, вагомий особистий внесок в утвердження суверенітету Української держави.

Ініціатором проекту рішення «Про внесення змін і доповнень до рішення Тернопільської обласної ради від 06 листопада 2018 року № 1190 «Про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування в Тернопільській області на 2019– 2023 роки» став голова облради Михайло Головко.

– Пропоную запровадити нагородження почесною відзнакою Тернопільської обласної ради «За заслуги перед Тернопільщиною» імені Ярослава Стецька. – сказав Михайло Головко. – Адже саме наш славетний земляк у будинку львівської «Просвіти» зачитав Акт відновлення Української Держави. Постать Ярослава Стецька для українців є символом витривалості, стратегічної наступальності та моральної незламності.

У положені про відзнаку вказано, що нею можуть бути нагороджені мешканці Тернопільської області, громадяни інших областей України або іноземці, які особистою участю внесли значний вклад у розвиток Тернопільської області, окремих її районів, сіл, селищ і міст, а також установ, організацій і підприємств усіх форм власності тощо. Нагородження відзнакою, як правило, приурочується до загальнодержавних свят, святкування визначних подій Тернопільщини, відзначення професійних свят, ювілейних та пам’ятних дат окремих осіб, підприємств, установ, організацій.

Виглядає вона як нагрудний знак з відповідним зображенням. На лицьовому боці розміщено зображення Ярослава Стецька та напис «ЯРОСЛАВ СТЕЦЬКО 1912-1986». На зворотному боці в центрі розміщено напис у три рядки «ГОЛОВА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ. ГОЛОВА ПРОВОДУ ОУН. ПРЕЗИДЕНТ АБН». По колу розміщено напис «ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА».

Фото і сайту ТОР