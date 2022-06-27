За законами воєнного часу будуть судити любителя безкоштовних парфумів

Чоловіча туалетна вода стала об’єктом злочину жителя Тернополя 1979 року народження. Тепер за скоєний протиправний вчинок йому доведеться відповісти перед судом.

На лінію «102» надійшло звернення від працівника однієї з торгових мереж. Переглянувши записи з камер відеоспостереження, жінка виявила як невідомий чоловік непомітно проніс повз каси товар. Завдані збитки вона оцінила на чималу суму.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські територіального підрозділу поліції вийшли на слід зловмисника. Чоловік у скоєному зізналася.

За фактом крадіжки слідчі Тернопільського РУП відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Його судитимуть по законах воєнного часу.

© Офіційний сайт Національної поліції: https://tp.npu.gov.ua/news/kriminal/zhitel-oblasnogo-czentru-spokusivsya-na-tovar-j-vchiniv-zlochin/