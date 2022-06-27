Чоловіча туалетна вода стала об’єктом злочину жителя Тернополя 1979 року народження. Тепер за скоєний протиправний вчинок йому доведеться відповісти перед судом.
На лінію «102» надійшло звернення від працівника однієї з торгових мереж. Переглянувши записи з камер відеоспостереження, жінка виявила як невідомий чоловік непомітно проніс повз каси товар. Завдані збитки вона оцінила на чималу суму.
У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські територіального підрозділу поліції вийшли на слід зловмисника. Чоловік у скоєному зізналася.
За фактом крадіжки слідчі Тернопільського РУП відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Його судитимуть по законах воєнного часу.
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