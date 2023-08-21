За вихідні тернопільські патрульні оштрафували майже три десятки людей: що вони накоїли

За минулі вихідні патрульні склали 29 адмінматеріали на громадян, які розпивали алкогольні напої чи перебували в п’яному вигляді в громадських місцях.

Про це повідомляють у патрульній поліції Тернопільщини.

Патрульні нагадують, що перебування у громадських місцях у п’яному вигляді та розпивання алкогольних напоїв — це порушення закону. За це правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.

“Розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв заборонено: на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення) та в інших заборонених законом місцях, крім підприємств торгівлі і громадського харчування, в яких продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на розлив дозволена відповідним органом місцевого самоврядування.

Будьте свідомими громадянами та не порушуйте закон!”, – закликають у патрульній поліції.