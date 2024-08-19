За вихідні рятувальники Тернопільщини ліквідували понад два десятки надзвичайних подій

Тернопільські рятувальники протягом вихідних 24 рази залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій.

Вогнеборці ліквідували чотири пожежі. Так, поблизу села Краснолука Лановецької територіальної громади горів тюк соломи. поблизу села Доброводи Збаразької громади – пожнивні залишки. Пожежі сміття виникли у Козовій та селі Гаї-Розтоцькі Залозецької територіальної громади.

Також минулої доби на Тернопільщині виявлено артилерійський снаряд часів Другої світової війни калібром 76 мм, який буде знешкоджений піротехніками ДСНС.

Крім того, надзвичайників 19 разів залучали для очищення приватних домогосподарств від шершнів та ос.