За одну лише нічну зміну патрульні виявили 5 водіїв, які сіли за кермо в стані сп’яніння. Адмінматеріали, складені на усіх нетверезих водіїв, патрульні направили до суду.

Загалом, за святкові вихідні інспектори виявили 13 нетверезих кермувальників, повідомляють у патрульній поліції.

Водій, який сідає за кермо в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння має знижену увагу та швидкість реакції, тому йому складніше зорієнтуватись в дорожній обстановці. Керування транспортним засобом в стані сп’яніння є одним із найтяжчих порушень у сфері безпеки дорожнього руху, адже дорожньо-транспортні пригоди за участю таких водіїв можуть мати надзвичайно тяжкі чи трагічні наслідки.

Нагадуємо про відповідальність:

за ч. 1 ст. 130 — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 — штраф 34000 або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Пам’ятайте, що нетверезий водій є загрозою для життя та здоров’я інших учасників дорожнього руху — водіїв, пішоходів, велосипедистів, а також і для самого себе!