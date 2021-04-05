Близько тисячі нових випадків COVID-19 зареєстрували вихідними на Тернопільщині. З підтвердженим діагнозом коронавірусу померло 26 людей. Відтак тенденції в епідемічній ситуації невтішні.

Епідеміологи пов’язують весняне загострення пандемії із збільшенням кількості соціальних контактів і масовим нехтуванням елементарних санітарно-епідемічних правил.

“Хочу звернути увагу на організацію роботи супермаркетів, зараз рівень організації роботи там не дуже відповідає нашим побажанням та вимогам умов карантину. Хочеться навести приклад європейського підходу, коли кожен супермаркет має визначене число осіб, яке може одночасно перебувати в торговому залі. Це регулюється простим способом, виставляється рівно така кількість візків, яка буде дозволяти виконати ось це обмеження по чисельності. Всі клієнти решта очікують на вулиці, зайти можна тільки після того, які вийдуть попередні люди, а також після проведення відповідної дезінфекції. Другий момент роботи супермаркетів — це черги на касовий розрахунок. Покупці мають дотримуватися дистанції.

Також хочу додати, якщо нам не вдасться за рахунок обмежувальних карантинних заходів вплинути на перебіг епідемії, тоді нас чекає негативний прогноз — збільшення числа хворих, збільшення кількості летальних випадків”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Наразі з хворобою на Тернопільщині бореться понад десять тисяч людей. Півтори тисячі хворих перебувають у лікарнях з важкими формами COVID-19, майже тисячу пацієнтів застосовують кисневу підтримку.