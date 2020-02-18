До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про шахрайство звернулася тернополянка. Жінка повідомила про те, що невідома особа видурила у її 96-річної матері шість тисяч гривень, взамін залишивши сувенірні євро купюри.

Правоохоронці, опитавши пенсіонерку, встановили, що зловмисниця приблизного середнього віку, зростом 160-170 сантиметрів, повної статури, була одягнена у темний одяг, найімовірніше, ромської національності. Старенькій вона назвалася працівницею соцзабезу і розповіла про заміну грошей, мовляв, уже гривнями розраховуватися не можна буде, лише євро, тому вони допомагають пенсіонерам з обміном та й ще й за вигідним курсом. 96-річна бабуся повірила байкам пройдисвітки й віддала всі заощадження, натомість отримавши папірці.

Поліцейські вживають заходів, аби встановити особу зловмисниці, а жителів краю вкотре закликають бути безпечними. Найперше, не пускати до власних помешкань незнайомців. Не ставати до розмови з невідомими людьми на вулиці і не кликати їх до себе. Особливо остерігайтеся осіб ромської національності. Молодим людям варто розповісти своїм стареньким родичам про такий вид шахрайства і домовитися про зберігання їхніх коштів у себе.