За вікном – майже весна. Якою буде погода на Тернопільщині у перші дні року

Перші дні січня на Тернопільщині будуть теплими. За прогнозами Укргідрометеоцентру, денні температурні показники підвищуватимуться до 5-6 градусів тепла. Вночі можливі невеликі заморозки.

Мінлива хмарність, тенденції до підвищення температури повітря, висока ймовірність опадів — такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Циклони поки що наш регіон оминатимуть.

“Кому набридли сірі хмари, то завтра можна буде подекуди в Україні побачити сонечко, або хоча б прояснення. Головні циклони, наприклад, дуже активна Lisa над Італією, помірні чи й сильні опади – 2-3-го січня, всі вони будуть поза Україною.

Тому в суботу-неділю в більшості наших областей переважатиме суха погода. Температура повітря коливатиметься в межах +2+9 градусів. Новий синоптичний рік розпочався теплою погодою”, – зазначила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, наступного тижня в Україну прийде невелике похолодання. Втім, справжньої зимової погоди поки не передбачають.