У Тернополі заборонили масове відвідування кладовищ та проведення поминальних відправ під час карантину. Відповідне рішення прийняли на засіданні оперативного штабу боротьби з коронавірусом.

Поліція у період Великодня працюватиме в посиленому режимі. Будуть залучені додаткові наряди, – зазначив начальник Тернопільського відділу поліції ГУ НП Сергій Гаврилюк. Залучатимуть до патрулювання також військовослужбовців.

“Поліція готується до Великодня. Будемо працювати в особливому режимі. Працюємо з представниками всіх церков у Тернополі. Усіх застерігаємо про заборону масових служб. Ситуація з порушеннями зараз непроста. З 13 по 14 квітня у Тернополі зареєстровано 216 звернень громадян, з них 14 повідомлень стосувалися кримінальних порушень: 6 крадіжок, 6 шахрайств, два смертельних випадки. По гарячих слідах розкрито чотири злочини. Зареєстровано 19 фактів порушення карантинних заходів, вони переважно стосувалися скупчення людей; здійснення торгівлі, 4 — відсутність засобів індивідуального захисту. Сьогодні патрульними складено один протокол за відсутність засобу індивідуального захисту. Хочу відзначити, що останнім часом зросла кількість шахрайств, зокрема на сайті ОЛХ з’явилося ряд повідомлень від злочинців. Просимо громадян звернути увагу та бути обачними”.

Нагадаємо, штраф за порушення карантинних обмежень — від 17 до 34 тис. грн. Зазвичай, тернопільські поліцейські спочатку попереджають порушника, у разі непослуху застосовують адміністративну відповідальність.

Софія Романська