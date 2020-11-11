За відсутність масок тернополян штрафуватимуть на місці. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада України. Нововведення діятимуть після підписання президентом, а також публікації у ЗМІ.

Штраф передбачений не лише за відсутність маски, а й за її неправильне застосування. Притягувати до відповідальності порушників будуть муніципальні інспектори, представники органів місцевого самоврядування, системи охорони здоров’я, поліціянти. Вони складатимуть постанову за порушення на місці.

«Будуть штрафи накладатися на громадян, які перебувають без масок і громадських місцях. Штраф – від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів громадян. Це від 170 до 255 гривень. Реагувати можуть не лише поліцейські, а й органи місцевого самоврядування. Поліцейські зможуть на місці складати постанови про адміністративне правопорушення», – пояснив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Нагадаємо, штрафи за порушення карантину, а зокрема і неносіння масок Верховна Рада ввела 17 березня. Стягнення становили від 17 до 34 тисяч гривень. Згідно з процедурою, поліцейські складали адмінпротоколи на місці та скеровували їх до суду.