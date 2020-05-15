На Тернопільщині далі діє масковий режим. За відсутність захисних засобів у громадських місцях правоохоронці штрафуватимуть.

Вихідними в обласному центрі поліціянти склали адмінпротокол на групу людей, що відпочивали в парках без захисних засобів і не реагували на зауваження.

З 11 травня діють послаблення карантину, які дозволяють відвідувати парки, інші зони відпочинку і торгові заклади. Втім, необхідно дотримуватися санітарно-епідемічних заходів, використовувати захисні маски та рукавички.

“Потік людей значно збільшився, погода, послаблення карантину сприяли цьому. Спостерігаємо значну кількість людей на вулицях без масок. Як результат — вихідними ми вжили заходів, склали протоколи на порушників, які були в парках. Два протоколи були складені на тих людей, які розфарбували пам’ятники. Адміністративні протоколи вже скеровані до суду. Будемо звертатися до штабу, щоб переглянути позицію по блокпостах. Будуть працювати ринки, тому ми ці пости перенесемо ближче до торгових місць. Пости ми не знімаємо, але плануємо перенести їх на точки, де буде більша активність людей. Готові допомагати Держпродспоживслужбі на ринках. Також буду просити, коли бачите скупчення людей, відправляйте повідомлення, буду скеровувати наряди”, – повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца.

Додамо, масові заходи в Україні наразі заборонені. Ймовірно, через карантин цього року не розпочнеться табірний відпочинковий сезон.

Софія Романська