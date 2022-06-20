За вами тюрма плаче: СБУ попередила “блогерів-коригувальників”

Незважаючи на численні звернення військових та правоохоронців до громадян із закликами утриматися від оприлюднення фото та відео наслідків ракетних та авіаційних ударів противника, по всій території України фіксуються випадки розповсюдження таких матеріалів у соціальних мережах відразу після влучання або падіння ракет.

Служба безпеки України у співпраці з Національною поліцією та представниками інших правоохоронних відомств активно протидіє таким проявам.

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У одному випадку під виглядом «горе-блогерів» діють агенти РФ, які намагаються коригувати ракетні обстріли українських міст і розвідувати позиції підрозділів ЗСУ https://bit.ly/3xG2s4O. У інших – відео та фото необдумано знімають і поширюють легковажні очевидці подій https://bit.ly/3Or3EQh.

Але незалежно від мотивів авторів цих фото та відео, їхнє розповсюдження шкодить обороноздатності нашої держави та створює загрозу повторних обстрілів противника із більш руйнівними наслідками влучань.

Вкотре нагадуємо, що дії «блогерів-коригувальників» караються позбавленням волі:

ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) карається позбавленням волі від 3 до 5 років, а вчинене з корисливих мотивів, чи з метою надання інформації ворогу, або якщо спричинено тяжкі наслідки – від 8 до 12 років;

ст. 114 (шпигунство) карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

ст. 111 (державна зрада) карається позбавленням волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна, а ті самі дії, вчинені в умовах воєнного стану, передбачають позбавлення волі строком на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

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Закликаємо громадян не допомагати ворогові коригувати вогонь. Не оприлюднюйте фото та відео з місць влучання у відкритому доступі, оскільки це дає змогу противнику без додаткових зусиль здобути важливу інформацію про ефективність своїх ударів.

Якщо ж ви помітили підозрілих осіб, які фіксують місце падіння ракети, ви можете повідомити про них правоохоронців, скориставшись чат-ботом СБУ

https://t.me/stop_russian_war_bot .

Також ви можете зателефонувати на гарячу лінію СБУ в Тернопільській області:

(0352) 52-90-00

(067) 352-31-00

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області