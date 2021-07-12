Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко учора, 8 липня, відвідав на Бучаччині підприємства Героя України Петра Гадза – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «ГАДЗ».

У рамках зустрічі гості оглянули молочно-тваринницькі комплекси й сади, побували на відкритті заводу з виробництва пюре, джемів, соків та дитячого харчування у Трибухівській ОТГ. Нова сучасна лінія у ФГ «ГАДЗ» дасть можливість отримувати продукти високої якості зі збереженням усіх вітамінів й без використання будь-яких хімічних добавок.

– Хто це зробив? Я? Ні, моя команда. Я тільки генерую ідею, їжджу по світі, дивлюся, вчуся, порівнюю, аналізую. Пандемія, а я їду, бо не можу сидіти на місці. Побачив, сфотографував, відео зняв – втілив життя. Їжджу по Україні. Їду до сильних, їду до середніх. Сильні не хочуть поділитися, середні – душу викладуть, все розкажуть,  зазначив Петро Гадз.  

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш наголосив на тому, що підприємства Петра Гадза дають можливість людям працювати на рідній землі, а не виїжджати за кордон. 

– Потужно, правда ж? Сьогодні нова лінія офіційно розпочала свою роботу. На заводі встановлено італійське обладнання потужністю 5 тонн в годину. Нове виробництво дає можливість працевлаштувати близько пів сотні людей. Це хороша альтернатива роботі за кордоном. Приємно бути учасником такої події. Бажаю підприємству розвитку та процвітання,  підкреслив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

На території господарства «ГАДЗ» учора також провели зустріч з головами громад та підписали тристоронній Меморандум про співпрацю між Міністерством аграрної політики, Тернопільською облдержадміністрацією та Всеукраїнською асоціацією громад. Він покликаний підсилити розвиток сільськогосподарської діяльності у Тернопільській області.

– Такі приклади результатів співпраці влади, бізнесу й громад ми бачимо в кожному регіоні. Те, що ми передали всю землю громадам, дало нові можливості розвитку кожної області, – зазначив Роман Лещенко. – Відновлене міністерство аграрної політики ставить собі завдання збільшити державну підтримку на наступний рік до 1 % ВВП країни. Міністерство аграрної політики відстоює позицію, щоб всі платили податки. Не можуть одні платити податки, а інші імітувати процес сплати податків. Для нас дуже важливо, щоб була детінізація. Якщо ми хочемо мати гарну ратушу, то її треба фінансувати. І це все через місцеві бюджети. Я приїхав на Бучаччину, дивлюся новий стадіон, школа. А Петро Іванович мені відповів на це мовою цифр – повідомив, скільки податків сплачено, – розповів міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.