Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко учора, 8 липня, відвідав на Бучаччині підприємства Героя України Петра Гадза – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «ГАДЗ».

У рамках зустрічі гості оглянули молочно-тваринницькі комплекси й сади, побували на відкритті заводу з виробництва пюре, джемів, соків та дитячого харчування у Трибухівській ОТГ. Нова сучасна лінія у ФГ «ГАДЗ» дасть можливість отримувати продукти високої якості зі збереженням усіх вітамінів й без використання будь-яких хімічних добавок.

– Хто це зробив? Я? Ні, моя команда. Я тільки генерую ідею, їжджу по світі, дивлюся, вчуся, порівнюю, аналізую. Пандемія, а я їду, бо не можу сидіти на місці. Побачив, сфотографував, відео зняв – втілив життя. Їжджу по Україні. Їду до сильних, їду до середніх. Сильні не хочуть поділитися, середні – душу викладуть, все розкажуть, – зазначив Петро Гадз.

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш наголосив на тому, що підприємства Петра Гадза дають можливість людям працювати на рідній землі, а не виїжджати за кордон.

– Потужно, правда ж? Сьогодні нова лінія офіційно розпочала свою роботу. На заводі встановлено італійське обладнання потужністю 5 тонн в годину. Нове виробництво дає можливість працевлаштувати близько пів сотні людей. Це хороша альтернатива роботі за кордоном. Приємно бути учасником такої події. Бажаю підприємству розвитку та процвітання, – підкреслив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

На території господарства «ГАДЗ» учора також провели зустріч з головами громад та підписали тристоронній Меморандум про співпрацю між Міністерством аграрної політики, Тернопільською облдержадміністрацією та Всеукраїнською асоціацією громад. Він покликаний підсилити розвиток сільськогосподарської діяльності у Тернопільській області.

– Такі приклади результатів співпраці влади, бізнесу й громад ми бачимо в кожному регіоні. Те, що ми передали всю землю громадам, дало нові можливості розвитку кожної області, – зазначив Роман Лещенко. – Відновлене міністерство аграрної політики ставить собі завдання збільшити державну підтримку на наступний рік до 1 % ВВП країни. Міністерство аграрної політики відстоює позицію, щоб всі платили податки. Не можуть одні платити податки, а інші імітувати процес сплати податків. Для нас дуже важливо, щоб була детінізація. Якщо ми хочемо мати гарну ратушу, то її треба фінансувати. І це все через місцеві бюджети. Я приїхав на Бучаччину, дивлюся новий стадіон, школа. А Петро Іванович мені відповів на це мовою цифр – повідомив, скільки податків сплачено, – розповів міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.