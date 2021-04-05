За тиждень в області на грип і ГРВІ захворіло понад шість тисяч людей

Понад шість тисяч жителів Тернопільщини захворіло минулого тижня на грип і ГРВІ.

За інформацією обласного лабораторного центру, порівняно з попереднім тижнем кількість хворих частково знизилася. Втім, загалом рівень захворюваності в області удвічі перевищує епідемічний поріг.

Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, Тернопільщина переживає сезонну епідемію грипу та ГРВІ, ситуація ускладнена новою хвилею COVID-19.

“Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 588,3 випадки на 100 тисяч населення. За останні 7 днів захворіло 6091 особа, що в 2 рази перевищує рівень епідемічного порогу, та відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. На 2-х адміністративних територіях області: Гусятинський, Підгаєцький райони, показник захворюваності на грип та ГРВІ вище низького рівня захворюваності, на 11-ти адмінтериторіях: Бережанський, Борщівський, Бучацький, Заліщицький, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський, Шумський райони – вище середнього, на 3-х — Зборівський, Козівський, Підволочиський райони – вище високого”.

Епідеміологи кажуть, що на Тернопільщині простежується тенденція зниження захворюваності серед дітей. Вони пов’язують це із запровадженням дистанційного навчання.