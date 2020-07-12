У липні ситуація з коронавірусом в обласному центрі ускладнилася. Упродовж тижня в місті діагностували майже сто випадків зараження COVID-19.

Побільшало госпіталізованих у лікувальних закладах. Деякі з них перебувають у тяжкому стані та потребують кисневої підтримки.

У лікарнях Тернополя — півсотні пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19: 42 хворих у лікарні швидкої допомоги та семеро у міській дитячій лікарні. Більше десяти пацієнтів — у середньо-важкому стані.

“З початку липня показники є незадовільними. Проведено 922 ПЛР-досліджень. Завантаженість ліжок становить 49. Кількість тестувань на сто тисяч населення 59,7. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування за останніх сім днів – 8,2. Показник динаміки зростання за цей тиждень дійсно зріс і він становить плюс 47. Всі ці показники і ця ситуація говорять про те, що спостерігається динаміка зростання захворюваності на коронавірус. Протиепідемічні заходи повинні бути дотриманні і посилений за ними контроль”, – наголосила заступниця начальника міського відділу охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

Загалом кількість інфікованих в обласному центрі перевалила за півтисячі. 130 людей одужало, інші борються з недугою.

Софія Романська

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