39 адміністративних протоколів через порушення карантину склали поліцейські протягом тижня на Тернопільщині. Здебільшого вони стосуються маскового режиму, вакцинації та інших санітарно-епідемічних вимог.

На Тернопільщині працює майже півсотні рейдових груп, у складі яких — правоохоронці, муніципальні інспектори, фахівці держпродспоживслужби, епідеміологи, представники влади. Вони перевіряють заклади громадського харчування, торгівлі, ринків, перевізників та інші громадські місця.

“Поліція працює в посиленому режимі для забезпечення громадського порядку, боротьби зі злочинністю, загалом ситуація на території області стабільна. Після переходу до помаранчевого рівня робота була активізована. На території області щоденно заступає близько сорока рейдових груп, до складу яких залучаються працівники поліції, працівники Держпродспоживслужби, санітарний лікар, представник органів місцевого самоврядування. Для перевірки ковід-сертифікатів поліція забезпечена логістичними пристроями, що використовуються працівниками Тернопільської області, відповідним програмним забезпеченням. На місці можна перевірити будь-який ковід-сертифікат і визначити його справжність або підробку”, – зазначив начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

Додамо, на Тернопільщині діє “помаранчева” зона карантину. Відтак рейдові групи відстежують дотримання норм, визначених постановою Кабміну.