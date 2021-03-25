Смертність від коронавірусу на Тернопільщині зростає. Учора з підтвердженим діагнозом COVID-19 в області померло шестеро людей. А за тиждень хвороба забрала майже півсотні жителів краю.

У регіоні почастішали смертельні випадки серед молодих людей, а серед хворих побільшало важких киснезалежних пацієнтів.

“Раніше в нас середньоденна кількість смертей була на рівні 3-4. Але, на превеликий жаль, за два дні ми зареєстрували 21 випадок, і це значно перевищує середньодобову кількість померлих. Щодо показника летальності, він зараз становить 1,5. Він менший, ніж був — 2%. Це відносний показник, він запізнюється в часі. Він у часі не збігається із кількістю хворих. Оскільки помирають люди переважно на другому, третьому тижні хвороби у більшості, хоча є люди, які помирають на третій, четвертий день. Але я хвилююся, що летальність нас ще наздожене. Про це нас попереджали. Можливо, на початку квітня ми отримаємо значно вищі показники летальності”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Від початку пандемії в області від COVID-19 померло 720 людей. Серед них — троє осіб з інших областей.