Півсотні ДТП сталося протягом тижня на Тернопільщині. У десяти аваріях постраждали люди, серед них — один загиблий.

Значну кількість аварій, які сталися минулого тижня в області, правоохоронці пов’язують із складними погодними умовами, а також порушенням правил дорожнього руху. Зокрема, водії, які потрапили у ДТП, перевищували швидкість, нехтували правилами маневрування, не дотримувалися безпечної дистанції, деякі кермувальники перебували у нетверезому стані.

“Загалом протягом року у нас спостерігалася тенденція до зниження аварійності. Це стосувалося і міста Тернополя, і області, стосувалося і потерпілих, і загиблих. Якщо звернутися до статистики, то майже на 40% в нас менше загиблих цього року, порівняно з минулим роком. Кількість ДТП без потерпілих йде на рівні з минулим роком. Проте значну кількість аварій зафіксували минулого тижня. Тому вкотре наголошуємо про важливість дотримання правил дорожнього руху. Аби ви не стали учасником ДТП, дотримуйтесь безпечного інтервалу, дистанції та швидкісного режиму; не сідайте за кермо у стані сп’яніння; оглядайте транспортний засіб перед виїздом; у випадку втоми — зробіть зупинку у відведених місцях для відпочинку; пристібайтесь пасками безпеки та стежте, аби це робили ваші пасажири”, – зазначає начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Правоохоронці наголошують: необхідно дотримуватися правил і пішоходам. Оскільки значна частина аварій пов’язана з тим, що пішоходи переходять дорогу у недозволених місцях.