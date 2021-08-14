Більше сотні нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині протягом тижня. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, жителів краю в основному вражає вірус Дельта.

Лікарі зазначають: вірус Дельта інтенсивніше поширюється та інфікує переважно молодих соціально активних людей. Частіше ним заражаються діти.

“На території Тернопільської області функціонує в основному штам Дельта. Він небезпечніший, ніж попередні штами, оскільки має більшу контагіозність. Він вражає більше людей в контактах, він має важчий перебіг, вражає молодших людей. Також при ураженні штамом Дельта коротший інкубаційний період. З 52 осіб, у яких виявлено штам Дельта, 10 осіб госпіталізовано. Люди, які захворіли, не були щеплені жодного разу. Двоє хворих перебувають у Чортківській лікарні. Одна людина в стані середньої важкості, друга – у важкому стані. Більшість з інфікованих штамом Дельта перебували за кордоном – Єгипет, Туреччина, Великобританія, Кіпр, Італія, Польща, Канада” – зазначила Оксана Чайчук.

Офіційно підтверджено на Тернопільщині 52 випадки вірусу Дельта. Втім, лікарі припускають, що інфікованих набагато більше.