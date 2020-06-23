За вихідні поліцейські задокументували 11 порушень дотримання карантинних заходів, а в понеділок, 22 червня, – 7. На порушників складено адміністративні протоколи за статтею 44-3 КУАП.

Під час проведення перевірок 22 червня поліцейські склади шість адміністративних протоколів за порушення карантинних заходів керівниками торгових закладів й установ харчування, та один протокол за порушення перевезень пасажирів при перевищенні посадкових місць. Про це повідомляють в ГУ НП.

Нагадаємо, з 18 червня згідно рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопільської ОДА карантинні заходи посилено у районах та обласному центрі.

Заборони діють на: проведення масових зібрань (за винятком проведення ЗНО та пов’язаних з діяльністю об’єктів критичної інфраструктури);

перевезення пасажирів при перевищенні посадкових місць;

роботу закладів торгівлі, ТРЦ, якщо вони не можуть розмежувати потоки відвідувачів;

обслуговування клієнтів у приміщеннях закладів громадського харчування, святкування там масових тривалих заходів (урочисті події, весілля) -дозволено літні майданчики зі збереженням усіх санітарних норм;

не дозволено роботу спортивних груп, секцій, фітнес центрів у закритих приміщеннях.

Аби зменшити динаміку захворюваності, усім слід дотримуватися карантинного режиму та менше відвідувати громадські місця. Не варто забувати про засоби індивідуального захисту та регулярну обробку рук дезінфекторами.