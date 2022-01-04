Тернополяни, у помешканні яких не встановлені лічильники на гарячу воду, платитимуть за неї більше. Також вводиться абонентська плата за тепло і гарячу воду. Окрім цього, тернополяни платитимуть за транзитні трубопроводи у квартирах з індивідуальним опаленням.

Ці зміни вступили в дію із січня цього року. Про них КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомляло на своєму офіційному сайті.

Відповідно до закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» приладами комерційного обліку є будинкові лічильники. КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» виставлятиме рахунки за всю гарячу воду, яка буде подана в будинок. Тим, у кого є лічильники, нарахування здійснять на кількість спожитих кубів, а от решту води, яку покаже будинковий лічильник, згідно законодавства, розподілять між усіма споживачами. При такій методиці розподілу більше фінансове навантаження впаде на тих, у кого немає квартирних лічильників води. Із двадцяти п’яти тисяч споживачів «Тернопільміськтеплокомуненерго», близько двох тисяч на кінець минулого року не користувалися розподільними лічильниками гарячої води. Встановити їх люди можуть самостійно. До підприємства необхідно звернутися лише для опломбування лічильника. При виникненні запитань або ж для виклику фахівця для здійснення опломбування необхідно зателефонувати за номером: 251441.

Від січня 2022 року в платіжках за тепло і гарячу з’являться нові рядки з платою за абонентське обслуговування та функціонування систем опалення і гарячого водопостачання. Це передбачено законом «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». Якщо раніше за обслуговування та заміну будинкових лічильників тепла і гарячої води мешканці сплачували у вигляді внесків, то відтепер – це включено до плати за абонентське обслуговування. До абонплати входять витрати на обслуговування будинкових лічильників тепла, витрати, пов’язані із розподілом та адмініструванням послуг. Якщо є будинкові лічильники тепла та гарячої води, то абонплата буде вищою. Без цих лічильників у будинку абонплата за тепло становитиме 18 гривень, за гарячу воду – майже 12. Якщо є комерційний вузол обліку (будинковий лічильник), то абонплата за тепло буде 27 гривень, за гарячу воду – 23 гривні. Нарахування за грудень із врахуванням абонплати споживачі КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» отримають вже у січні 2022 року.

Встановлено також новий порядок розподілу між співвласниками багатоквартирного будинку обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг. Відповідно до законодавства обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, а також на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання, розподіляється також на власників (співвласників) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання.