Майже два десятки пожеж в екосистемах загасили рятувальники у перших днях квітня на Тернопільщині. Переважно горіла суха трава на відкритих територіях, а причиною займань ставали умисні підпали.

Рятувальники наголошують: разом з травою гине все живе, а також пошкоджуються ґрунти. Відтак жителів крають просять не підпалювати природних залишків, до порушників екоінспектори застосовуватимуть штрафи. Як повідомила речниця ДСНС області Ірина Крупа, цього року сталося майже чотири десятки пожеж в екосистемах, вони зайняли площі на 26 гектарів.

“З року в рік кількість таких пожеж не зменшується. Вигорають тисячі квадратних метрів землі, на шляху полум’я гине все живе! Шкода від самовільного й неконтрольованого спалювання рослинних залишків різностороння й становить велику небезпеку. Вогнем знищується не лише сухостій, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, погіршується якість ґрунтів, що призводить до зниження урожайності. Невинні, на перший погляд, спалювання можуть призвести до масштабних пожеж, загрожувати знищенням житлових будівель та життю людей. Гасіння потрібно залучати значну кількість рятувальних сил, пального і спецтехніки на тривалий термін. Адже на відкритій території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4-х кілометрів на годину, а у вітряну – до 30. Висота полум’я сягає двох метрів, а при сильному вітрі з різкими змінами напрямку та швидкості, розмір таких пожеж протягом 15-30 хвилин збільшується у 2-3 рази”.

За спалювання трави передбачений штраф від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень передбачено кримінальну відповідальність.