Життя успішно привчило багатьох з нас: очікуй найгіршого – і будеш мати хоча б слабенький привід для втіхи в будь-якому випадку. Якщо все складеться не так погано, як ти сподівався, видихнеш з полегкістю. Якщо ж збудуться твої похмурі пророцтва, то хоча б матимеш підставу для дещо аномального задоволення від своєї виняткової прозірливості.

Щиро кажучи, чекав, що коли розпочне свій відлік 2023-й рік, небо над Тернополем спалахне від феєрверків і що повсюдно бабахкатиме всіляка піротехніка. Це попри те, що правоохоронці та представники ДСНС у соцмережах заздалегідь повідомляли краян, що запускати салюти, феєрверки та використовувати петарди під час дії воєнного стану заборонено. І що за порушення обмежень щодо використання піротехнічної продукції передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. А ще пояснювалося, що “звукові та світлові ефекти під час використання піротехніки завдають шкоди психічному здоров’ю населення у воєнний час через їх схожість зі звуками вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території області”.

“Ну то й що? – подумалося, – відколи це в нас ті, кому щось дуже захочеться, рахувалися з інтересами громади? Відколи вони раптом стали задля неї обмежувати себе в своїх часто зовсім не безневинних забаганках? Он скільки застерігають любителів проїхатися в “підігрітому” стані, щоб вони цього не робили, а віз, як мовиться й нині там: сідають під добрячим градусом за кермо і продовжують калічити й вбивати людей на автошляхах. І немає на них ради, ніщо їм не указ…”.

Мабуть, враховуючи таку не найкращу особливість менталітету наших обивателів, голова однієї з громад Тернопілля перед новим роком не обмежився формальним “запускати салюти, феєрверки та використовувати петарди під час дії воєнного стану заборонено”, а звернувся до потенційних порушників у значно жорсткішому (і, вочевидь, більш дохідливому й переконливому) стилі: “Навіть не думайте запалити на Новий рік, Різдвяні свята, день народження чи весілля феєрверк, салют, петарди чи інші піротехнічні засоби! Покарання буде жорстке! Хочеш запускати салюти? Ми допоможемо тобі, і дамо повістку в ЗСУ! Навіть якщо ти дівчина чи пенсіонер (у ЗСУ будуть сформовані підрозділи амазонок чи щось на кшталт німецького фольксштурму часів Другої світової війни? – І.Д.). Ну, і ще квитанцію на сплату солідного штрафу, величина якого дорівнює величині зарплатні військових”.

Не доводилося чути , щоб такі “драконівські” кари обіцялися керівництвом Тернополя, але, зізнаюся, був немало здивований, коли о 00:01 1 січня над містом (принаймні, в районі, де мешкаю) нічого не бабахкало і не спалахувало. Ну, зовсім нічого. Прислухався і почергово переходив від одного вікна до іншого, але чогось такого, що підпадало б під обіцяну адміністративну чи навіть кримінальну відповідальність, побачити і почути не вдалося.

Не візьмуся стверджувати, що так було повсюдно, але у голову в ті хвилини завітала думка, що наші люди здатні чинити, так би мовити, не за страх, а за совість. І ставитися до ситуації в країні з розумінням. Мотив страху перед можливим покаранням теж категорично не відкидав би, і в даному випадку він працює на користь місцевої влади – змогла, виявляється, добитися того, щоб усілякі несвідомі, антисоціальні елементи не ризикнули порушувати її настанов – погодьтеся, не найбільш характерне для нас явище…

А тим часом у стольному Києві поліція затримала 47-річного чолов’ягу, який таки наважився запускати у новорічну ніч салюти на Подолі (знайшов де і коли це зробити). Зайве свідчення браку сірої речовини в його черепній коробці на додачу до згаданого вище: зберігав удома кришку від феєрверку, що послужило додатковим доказом провини. Тепер має шанс років так зо 5 (п’ять) попрацювати на державу в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства – саме таку санкцію передбачає стаття “Хуліганство”, яке інкримінують любителю яскравих і зовсім несвоєчасних салютів…