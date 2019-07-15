На честь Героїв у Збаражі встановили пам’ятник, який вдалося встановити за підтримки народного депутата Михайла Головка.

У Збаражі зібрались ті, хто пам’ятає Героїв. Ті, хто у 2014 дав обіцянку собі, що не забуде і віддячить. Родичі, знайомі і сусіди, ветерани АТО і депутати – усі вони тут аби віддати шану Героям Небесної сотні. Згадують історію – Вони були одними із наймолодших, горіли ідеєю, і вірили в Україну. І саме вони – віддали своє життя за її майбутнє. Мова йде про Устима Голоднюка і Назара Войтовича- Героїв Небесної Сотні, хлопців які у 2014 році вийшли на Майдан та відстоювали честь українського народу. Все, що сьогодні залишилось у їхніх рідних- це світла пам’ять та віра у те, що такі жертви юних героїв були не марними.

“На даний момент, ми повинні пам’ятати і робити все для того, щоб Україна була такою, якою хотіли бачити наші хлопці. А саме- вільною, квітучою, європейською державою”, – зазначила Ірина Голоднюк.

“Пам’ять повинна бути. Але чомусь вона у нас дуже скупа. Ми сьогодні декілька хвилин постоїмо тут, поплескаємо, поплачемо. Декілька хвилин пройде, і ми йдемо дальше у московську церкву. Молимося, віддаємо честь московському копитові, московському кирзяку за літру газу. Я думаю, що перед цими виборами кожен задумається”, – сказав Юрій Войтович.

На честь Героїв у м. Збараж встановили пам’ятник, який повинен кожному нагадувати, за що стояли ці незламні духом хлопці. Пам’ятник вдалось встановити за підтримки народного депутата Михайла Головка.

“І повірте, наші задуми не здійснились би, якби не підтримка народного депутата України Михайла Головка. На могилі він сказав, що допоможе і повірте, він дотримав цього слова. Пане Михайле, ми вам щиро вдячні і теж вам подяка від ГО. Цінуємо ваше сподвижництво і працю на благо України. Дякуємо!”, – висловила слова вдячності ГО “Відродження Збаража” Марія Багрій.

Декілька років тому він пообіцяв поставити у рідному місті Героїв пам’ятник на їхню честь. Тоді дав обіцянку, а сьогодні її виконав. Парламентарій переконаний, віддавати шану героям потрібно кожного дня. Кожної хвилини варто пам’ятати- війна не завершена, вона досі триває, а жертви – не марні

“Наш обов’язок і наше завдання – продовжити справу. Найбільшим для них пам’ятником буде успішна Україна, українська Україна. Це без московських попів, це Україна без руського миру, які нам сьогодні нав’язують. Це без реваншу медведчуків і інших проросійських сил, які ідуть в парламент”, – сказав народний депутат України Михайло Головко.

Михайло Головко каже, така допомога – це не перша і в жодному разі не остання. Адже наразі для нього, як народного депутата, найважливіша ціль – це зберегти Україну, об’єднатися та разом дати відсіч ворогу.

“Вдячність перш за все тим людям, які зробили цей пам’ятник. Цим митцям, спонсорам, громадським діячам, які долучились до цього. Дуже їм дякую”, – подякував Юрій Войтович.