На завершальному етапі будівництво храму святих благовірних Князів Бориса і Гліба у Тернополі.

Настоятель каже, розпочали зводити церкву ще у 2014 році. А оформляти документи іще раніше, у 2010-му. Весь цей час духовникам сприяв у будівництві Ігор Побер. Будучи депутатом міської ради допоміг з оформленням документів. Долучався до створення храму і будучи народним депутатом України.

– Він у той час був депутатом міської ради і ми тоді якраз оформляли документи, і багато тих дозвільних документів також приклався Ігор Миколайович для того, щоб ми їх зробили. Можете собі уявити в 2010 році ми почали оформляти документи і до 2014 року ми оформляли документи, щоб ми могли розпочати згідно із нашим чинним законодавством побудувати храм, – каже настоятель храму святих благовірних князів Бориса і Гліба у Тернополі отець Руслан. – Багато таких випробувань ми разом з ним пройшли і сьогодні маємо результат, ми завершили таке будівництво такого храму.

– Я горжуся, що та церква там стоїть, тому я зі своїми двома друзями, з отцем Русланом долучилися до будівництва цієї церкви. Вона і документально і матеріально стоїть завдяки нам, – каже народний депутат України Ігор Побер.