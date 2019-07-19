Із благодійним фондом “MANUS DEI” Ігор Побер співпрацює уже давно. Не вперше позитивні результати такої співпраці відчувають і у Тернополі.

Так, навесні цього року новий портативний УЗД апарат передали до Тернопільської дитячої лікарні. Ще раніше друга міська отримала сучасний ендоскоп. Тепер – відкриту реанімаційну систему.

– Я думаю воно спасе декілька життів новонароджених, то кращого немає, – каже народний депутат України Ігор Побер.

Мова йде про відкриту реанімаційну систему для новонароджених. Її передали до перинатального центру 2-ї міської лікарні. Закупили обладнання силами благодійного фонду “MANUS DEI” за сприяння народного депутата України Ігоря Побера. Медики ж у свою чергу зазначили, саме така реанімаційна система була їм дуже потрібна.

– Вона необхідна для надання допомоги новонародженим дітям, які народжуються з дихальними розладами, які мають неврологічні розлади. Ця система добра тим, що дитина знаходиться у палаті і водночас адаптується до зовнішнього середовища, – каже завідувач відділення неонатального догляду та лікування новонароджених перинатального центру КНП “Тернопільська комунальна міська лікарня №2” Наталя Бадюк.

Із благодійним фондом “MANUS DEI” Ігор Побер співпрацює уже давно. Не вперше позитивні результати такої співпраці відчувають і у Тернополі. Так, навесні цього року новий портативний УЗД апарат передали до Тернопільської дитячої лікарні. Ще раніше друга міська отримала сучасний ендоскоп. Тепер – відкриту реанімаційну систему.

– Часто звертаються з приводу саме такого обладнання для недоношених діток, – каже голова БМФ “Manus Dei” Андрій Доценко. – Тому, ми як благодійна організація намагаємося зробити все, щоб більше нового сучасного обладнання поставляти у державні лікарні.

Ігор Побер у свою чергу переконаний, якщо завдяки такому обладнанню вдасться врятувати хоча б кілька життів новонароджених, тоді він правильно живе на світі.

– Для того Бог дав нам життя і для того подарував мені таких друзів із фонду “MANUS DEI”, – каже народний депутат України Ігор Побер. – Ми все робим правильно. І неважливо, де хто буде після 22 числа, тут і головний лікар, і завідуюча зловили нас на слові, і нарізали нам завдань, до кінця року приїдемо ми ще з подарунками.