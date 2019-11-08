Замість айфону – фальшиві долари: так завершилися торги через інтернет для 24-річного жителя Тернополя. Потерпілий за допомогою звернувся до співробітників поліції.

За словами тернополянина, на одному із сайтів він розмістив оголошення про продаж смартфону марки «Apple». Чи не відразу ж знайшовся покупець. Незнайомець пообіцяв приїхати і на місці розрахуватися за товар. Під час здійснення оборудки зловмисник заплатив 900 доларів, які, як з’ясувалося згодом, виявилися підробками.

Оперативно-розшуковими заходами поліцейським вдалося встановити особу шахрая. Ним виявився 21-річний житель Чернівеччини. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 ККУ, повідомляють у поліції.