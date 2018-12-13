За шість годин на Тернопільщині травмувалося вісім людей. Одна людина загинула

13/12/2018 0
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За шість годин четверга на дорогах Тернопільської області одна людина загинула, вісім отримали травми.

У зв’язку з погіршенням погодних умов: зниженням температури, снігопадами, сильним поривчастим вітром, ожеледицею – дуже ускладнилася ситуація на автошляхах Тернопільської області.

Правоохоронці звертаються до учасників дорожнього руху не користуватись без нагальної потреби своїми транспортними засобами до стабілізації погодних умов та приведення доріг у відповідний стан. У разі ж необхідності керування, використовуйте зовнішні світлові прилади, будьте обачними при виборі швидкісного режиму руху, не вдавайтеся до різких маневрів, не гальмуйте, дотримуйтесь безпечної дистанції та користуйтесь ременями безпеки.

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