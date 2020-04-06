Штрафи за спалювання природних залишків можуть збільшити до 42 тис. грн.

Відповідний законопроект зареєструвала Верховна Рада України. Екологи сподіваються, що це сприятиме зменшенню кількості порушників.

Новий законопроект дозволить також штрафувати землевласників, орендарів та посадовців, які могли, але не зупинили порушників.

“Ми бачимо, скільки пожеж трапляється щодня через банальні причини — спалювання сухої трави, листя, сміття, інших природних залишків. Гасити такі пожежі державі вартує мільйонів гривень. Тому особисто я, як еколог, підтримую відповідний законопроект. Оскільки через спалювання природних залишків ми втрачаємо чисте повітря, якісні ґрунти, врешті-решт — своє здоров’я. Разом з травою згорають комахи, тварини, птахи. У повітря підіймаються канцерогени та інші шкідливі речовини, якими ми дихаємо. Сподіваюся, що Верховна Рада підтримає цей закон і він дасть результат”, – зазначає еколог Світлана Жук.

Відтак законопроект передбачає збільшення штрафів від сорока до шістдесяти неоподаткованих мінімумів, а це 42 — 63 тисячі гривень. Нині ж штрафне стягнення становить 170 грн., відтак автори законопроекту сподіваються, що його запровадження змінить ситуацію зі спалюванням природних залишків.

Софія Романська

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