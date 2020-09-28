Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 24 вересня 2020 року серед мешканців Тернопіль, продемонстрували, що серед кандидатів у мери міста лідерську позицію займає Сергій Надал (Свобода) з показником 75,6% серед тих, хто визначився і прийде на вибори.

Рейтинг інших кандидатів значно нижчий.

Так, 5,4% готові віддати свої голоси за Віктора Овчарука (Європейська солідарність), 5,1% – за Івана Сороколіта (Сила людей), 4,6% – за Віктора Гевка (Слуга народу), 3,7% – за Леоніда Бицюру (Батьківщина), 3,3% – за Ірину Яремчук (Українська галицька партія). Рейтинги інших кандидатів нижче 1%. Не визначились за кого голосуватимуть близько 9% опитаних.

Моделювання другого туру мерських виборів показало, що за умови виходу до нього С.Надала та інших потенційних кандидатів, діючий мер отримав би перемогу. У парі з І.Сороколітом з результатом – 83% проти 10%, у парі з В.Овчаруком – 81% проти 11%, у парі з Л.Бицюрою – 82% проти 9%.

Аудиторія: мешканці м.Тернопіль від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком та статтю. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,1%.

Терміни проведення дослідження: 24 вересня 2020 р.

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